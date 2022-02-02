АВТОВАЗ расширяет программу поддержки на дорогах

АВТОВАЗ объявил о запуске новой расширенной программы поддержки на дорогах. «LADA Помощь на дороге Плюс» – это полноценный сервис мобильности, покрывающий широкий спектр потребностей автомобилистов.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, специалисты сервиса «LADA Помощь на дороге Плюс» готовы круглосуточно оказывать водителям оперативное и профессиональное содействие при наступлении непредвиденных ситуаций на дороге. В рамках программы доступны такие услуги как эвакуация автомобиля при ДТП или при возникшей неисправности, запуск двигателя, замена колеса, подвоз топлива, информационная и юридическая поддержка в режиме 24/7, а также уникальная услуга – поиск эвакуированного автомобиля с предоставлением такси до места нахождения транспортного средства.

Для оформления программы клиенту необходимо обратиться в ближайший официальный дилерский центр LADA. Подключение к сервису проходит посредством СМС. Программа будет активна через 48 часов после отправки короткого сообщения. Карта клиентов сервиса действует год и имеет три номинала – 1, 3 или 5 услуг стоимостью 499, 699 и 899 рублей соответственно.

Одно из преимуществ нового сервиса – закрепление услуг за госномером автомобиля, а не за собственником: таким образом, программой «LADA Помощь на дороге Плюс» могут воспользоваться любые водители, допущенные к управлению конкретным автомобилем. Кроме того, сервис не привязан к гарантии на автомобиль – в этом одно из ключевых отличий от внедренной ранее программы «LADA Помощь на дороге», которая обеспечивает бесплатную поддержку в отношении гарантийных случаев.

Услуга «LADA Помощь на дороге Плюс» доступна для пользователей LADA на всей территории Российской Федерации в городах присутствия дилеров АВТОВАЗа (программа действует бесплатно в радиусе до 50 км от административных границ этих городов).

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ