Rolls-Royce заменит все модели электромобилями

Компания Rolls-Royce к 2030 году планирует полностью перейти на выпуск электромобилей, и первым из них станет купе Rolls-Royce Spectre, которое придет на смену нынешней модели Wraith, сохранит фирменный дизайн и выйдет на рынок в четвертом квартале 2023 года.

Как рассказал изданию Autocar глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, последним бензиновым Rolls-Royce стал седан Ghost образца 2020 года. Полностью новых моделей с двигателями внутреннего сгорания уже не будет, все последующие премьеры окажутся электрическими. Впрочем, нынешние основные модели Phantom (с 2017 года), Cullinan (с 2018-го) и тот же Ghost по меркам марки еще относительно свежие, так что их выпуск будет продолжаться, ожидаются плановые обновления и новые модификации. И только по мере завершения жизненных циклов на смену этим моделям придут электромобили, пишет издание «Авторевю». Торстен Мюллер-Отвос пообещал, что будущие электрические «Роллс-Ройсы» не будут дороже нынешних бензиновых», при этом компания останется такой же прибыльной, как и сейчас.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Rolls-Royce Motor Cars реализовала на российском рынке свыше 300 автомобилей против более 200 машин годом ранее. Таким образом, установлен новый рекорд продаж третий год подряд. Как отмечается, все три дилерских центра, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, продемонстрировали рост продаж, благодаря чему Россия стала крупнейшим рынком в Европе и заняла третье по величине место в мире.

Несмотря на ограниченную доступность к заказу в начале 2021 года, новый седан Ghost отметил успешный старт продаж. Стоит отметить, что в декабре в России была представлена топовая модификация Black Badge Ghost. Внедорожник Cullinan остается самой популярной моделью Rolls-Royce в России, причем спрос дополнительно повысили специальные Bespoke-коллекции для российского рынка – Spirit of Russia и Black & Bright. Кроме того, Россия стала лидирующим рынком в Европе по объему заказов на флагманскую модель Phantom.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Rolls-Royce