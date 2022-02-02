Toyota представила внедорожник Sequoia нового поколения

Компания Toyota представила внедорожник Toyota Sequoia третьего поколения, предназначенный для американского рынка. Новинка, которая придет на смену устаревшему автомобилю, выпускающемуся с 2007 года, появится у местных дилеров летом 2022 года, цены на нее пока не объявлены. Выпускать машину, как и прежде, будут на заводе в США, пишет портал Wroom.ru.

В большинстве стран, включая Россию, самая большая и дорогая «Тойота» – это внедорожник Land Cruiser 300. Но в Америке эта модель с недавних пор не продается, зато местным покупателям традиционно предлагают еще более крупный внедорожник Sequoia.

И по дизайну, и по технике новая «Секвойя» во многом унифицирована с пикапом Toyota Tundra последнего поколения. В салоне – как и раньше, три ряда сидений и восемь или семь мест (во втором случае на втором ряду стоят раздельные кресла). В основе конструкции – новая усиленная рама, но сзади теперь неразрезной мост вместо независимой подвески, как было у машины предыдущего поколения. За доплату компания предложит заднюю пневмоподвеску, которая сохраняет постоянный дорожный просвет независимо от загрузки.

Еще одно важное изменение в ходовой части касается трансмиссии. У внедорожника прошлого поколения был постоянный полный привод, а новая Toyota Sequoia получила жестко подключаемый полный привод. По-прежнему будет доступна и чисто заднеприводная версия.

Двигателей V8 у модели больше не будет, «Секвойю» оснастят гибридной силовой установкой, которая состоит из бензинового турбомотора V6 3.4, 9-ступенчатого «автомата» и электродвигателя. Суммарная отдача системы – 443 л.с. (для сравнения, самый мощный Land Cruiser 300 развивает 415 л.с.). На небольших скоростях внедорожник может ехать в чисто электрическом режиме.

У новой Toyota Sequoia появится и несколько специальных версий. Это TRD Sport с заниженной подвеской, TRD Off-Road с блокировкой заднего дифференциала и TRD Pro с увеличенным дорожным просветом, измененным оформлением передка, внедорожными шинами и более мощными амортизаторами.

А какие модели Toyota или других марок можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Toyota