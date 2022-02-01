Skoda готовит три новых электромобиля для Европы

Компания Skoda до 2025 года представит еще три новых серийных электромобиля – габаритами меньше, чем кроссоверы Enyaq iV и Enyaq Coupe iV. Об этом изданию Autocar сообщил глава компании Томас Шефер.

Так, третьим электромобилем Skoda должен стать компактный седан размером с модель ID.3 материнского концерна Volkswagen. Этот автомобиль станет первым продуктом на упрощенной и уменьшенной версии платформы MEB, которая обозначается как MEB Entry. Розничная цена такого электромобиля в Евросоюзе составит 20 тыс. евро (1,7 млн руб.), пишет «Российская газета». Томас Шефер не исключил появление в более отдаленной перспективе крупных электрических Skoda – семиместного кроссовера или минивэна.

Напомним, 31 января Skoda представила новый электрический среднеразмерный купе-кроссовер Enyaq Coupe iV. Чешская компания стремится к тому, чтобы через восемь лет 50-70% объема ее продаж в ЕС приходилось на чисто электрические автомобили.

По итогам 2021 года компания Skoda реализовала 878200 автомобилей по всему миру, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 и дефицит полупроводников. Успехом ознаменовался выход на рынок полностью электрического кроссовера Enyaq iV, чей суммарный объем поставок составил почти 45 тыс. единиц. Благодаря новому Skoda Kushaq значительный рост продаж зафиксирован в Индии. Руководство Skoda ожидает постепенного улучшения ситуации с поставками полупроводников во второй половине 2022 года. Кроме того, в компании прогнозируют рост продаж в связи с выходом на мировой рынок новых продуктов, в частности Enyaq Coupé iV и обновленного Karoq.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Skoda в 2021 году реализовали 90443 автомобиля – на 4,4% меньше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,4% против 5,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. Стоит отметить, что в декабре прошлого года в продажу на российском рынке поступил обновленный кроссовер Skoda Kodiaq, производство которого налажено на заводе Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде. А в первом квартале 2022-го дилеры начнут прием заказов на обновленный компактный кроссовер Skoda Karoq, чья премьера состоялась в ноябре минувшего года.

Какие еще новинки от Skoda или других марок могут появиться на рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: www.autocar.co.uk

