В январе на рынок не вышло ни одной новой модели, но сразу семь получили ОТТС

Подводя традиционные ежемесячные итоги рынка, эксперты «Цена Авто» выяснили, что в январе с российского рынка не ушла ни одна модель. Но и полноценных новинок тоже не было, только спецверсии и новые опции для уже существующих моделей. Зато три новых модели стали доступны к заказу в дилерских центрах, а еще семь – завершили процедуру сертификации и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Любопытно, что заказы начали принимать исключительно дилеры премиальных европейских марок – BMW, MINI, Porsche. Кстати, эти же марки в январе вывели на рынок и лимитированные серии своих популярных моделей. А вот к старту продаж готовятся четыре «китайца», два «корейца» и один «японец».

К числу условных новинок января можно также отнести трех «немцев» и одного «китайца», в список опций которых добавились новые модификации.

Подробности обо всех новинках и потерях рынка можно узнать в специальном материале.