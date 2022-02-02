В январе на рынок не вышло ни одной новой модели, но сразу семь получили ОТТС | АВТОСТАТ

В январе на рынок не вышло ни одной новой модели, но сразу семь получили ОТТС

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В январе на рынок не вышло ни одной новой модели, но сразу семь получили ОТТС

Мониторинг цен на новые автомобили
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Подводя традиционные ежемесячные итоги рынка, эксперты «Цена Авто» выяснили, что в январе с российского рынка не ушла ни одна модель. Но и полноценных новинок тоже не было, только спецверсии и новые опции для уже существующих моделей. Зато три новых модели стали доступны к заказу в дилерских центрах, а еще семь – завершили процедуру сертификации и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Любопытно, что заказы начали принимать исключительно дилеры премиальных европейских марок – BMW, MINI, Porsche. Кстати, эти же марки в январе вывели на рынок и лимитированные серии своих популярных моделей. А вот к старту продаж готовятся четыре «китайца», два «корейца» и один «японец».

К числу условных новинок января можно также отнести трех «немцев» и одного «китайца», в список опций которых добавились новые модификации.

Подробности обо всех новинках и потерях рынка можно узнать в специальном материале

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилиновинкиновые опции

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