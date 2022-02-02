Aston Martin представил самый мощный люксовый SUV в мире DBX707

Компания Aston Martin представила самый мощный люксовый SUV в мире DBX707. Старт производства новинки стартует в первом квартале, а первые поставки запланированы на начало второго квартала 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Являясь флагманской моделью линейки, DBX707 призван продолжить успех первого внедорожника Aston Martin DBX, чьи мировые продажи превысили отметку в 3000 за первый год производства.

Под капотом нового DBX707 установлен разработанный Aston Martin 4.0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который работает в сочетании с обновленной 9-ступенчатой коробкой передач с мокрым сцеплением. В сравнении с гидротрансформаторной коробкой передач эта трансмиссия способна лучше справляться с повышенным крутящим моментом и позволяет увеличить мощность 4,0-литрового V8 до 707 л.с. и 900 Нм, что на 157 л.с. и 200 Нм больше, чем у DBX (V8). В результате новый Aston Martin DBX707 стал быстрее – разгон с места до 100 км/ч занимает 3,3 секунды.

Установка карбон-керамических тормозных дисков диаметром 420 мм спереди и 390 мм сзади вместе с 6-поршневыми суппортами позволила снизить неподрессоренную массу на 40,5 кг, а доработки гидравлики тормозной системы и настройка усилителя позволяют точнее контролировать и стабилизировать автомобиль при резком замедлении. Наравне с этим усовершенствована система охлаждения тормозов: забор воздуха осуществляется как через воздухозаборник, так и снизу, также высокоэффективные тормозные колодки гарантируют стабильный коэффициент трения при любых температурах. Доработки DBX станут еще заметнее с 22-дюймовыми колесами и шинами в стандартной комплектации (Sport и Ribbon) или 23-дюймовыми легкосплавными дисками Textured Black либо Satin Black с отделкой Diamond Turned.

Новинка оснащена усовершенствованной версией заднего дифференциала с электронной блокировкой (eDiff), которая выдерживает крутящий момент при полной нагрузке в 900 Нм, с пересмотренным (укороченным) передаточным числом 3,27 по сравнению с 3,07 у DBXV8, что позволяет DBX707 более быстро и плавно переключать даже низкие передачи.

Распределение крутящего момента между передними и задними колесами остается полностью автоматическим, с возможностью передачи до 100% нагрузки на задний мост при необходимости. Тщательная калибровка электронного дифференциала обеспечивает четкость прохождения поворотов, придавая DBX707спортивный и динамичный характер спорткара.

Команда инженеров поработала и над подвеской DBX707: новые клапаны амортизаторов и повторная тарировка динамического сжатия пружины позволяют варьировать жесткость пружин. Электронная система рулевого управления с усилителем была также модернизирована для уверенности водителя во время прохождения поворотов практически на любом ландшафте. Кроме того, были внесены некоторые изменения в систему управления активной подвеской (Dynamic Drive).Так, «Race Start» стал доступен в режимах GT Sport и Sport+ для максимального ускорения вне трассы. Обновленная активная логика в раздаточной коробке системы полного привода обеспечивает более точное управление между трансмиссией и системой ESP для более спортивного стиля вождения.

Что касается экстерьера DBX707, он получил решетку радиатора большего размера, обновленный дизайн светодиодных дневных ходовых огней (ДХО) в комплекте с измененными воздухозаборниками и трубами охлаждения тормозов, а также другой профиль переднего сплиттера. Двухлопастная решетка с матовым хромом существенно увеличена для потока охлаждающего воздуха как к сверхмощному V8, так и к новой 9-ступенчатой коробке передач. Окантовка окон темным матовым хромом и новые черные накладки (ламели) на капоте гармонично сочетаются с передней решеткой и глянцево-черным сплиттером, затем плавно переходят в боковые молдинги того же цвета с более глубоким и рельефным профилем. На крыше DBX707установлен новый спойлер для уменьшения подъемной силы и повышения устойчивости на высоких скоростях, а также значительно увеличенный двойной задний диффузор, поднимающийся навстречу новой четырехтрубной выхлопной системе большого диаметра. Этот новый выхлоп, выполненный в матово-черном цвете в дополнение к глянцево-черному диффузору, был настроен для создания уникального звукового почерка. В завершение изменений – новый задний бампер с вентиляционными отверстиями на боковой панели.

Спортивная тема продолжена внутри: сиденья Sport входят в стандартную комплектацию (сиденья Comfort доступны в качестве бесплатной опции), имеют электрическую регулировку по 16 параметрам, а также обогрев спереди и сзади. Предлагается также три варианта обивки: Accelerate (натуральная кожа в сочетании с Alcantara) и опциональная версии Сomfort и Inspire Sport (полная отделка кожей Semi-Aniline, подголовники с вышитыми крыльями Aston Martin, кресла с контрастной центральной полосой, на спинки и подушки сидений нанесена вертикальная перфорация).

В интерьере DBX707 в стандартной комплектации также присутствует темный матовый хром на панели кнопочного управления, помимо которого, на выбор доступны яркий хром и углеволокно. Шпон Piano Black предлагается в автомобилях базовой версии, а покрытие из углеволокна или бронзовой металлической сетки опционально. Кроме того, отделение персонализации Q by Aston Martin предлагает обширную палитру опций: от уникальной графики до тонированного карбона и сделанных на заказ материалов как для интерьера, так и для экстерьера.

А какие модели из премиального и массового сегментов можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Aston Martin