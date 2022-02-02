ТОП-10 самых продаваемых в РФ премиальных автомобилей в 2021 году

Звание самой популярной модели в премиум-сегменте российского авторынка по итогам 2021 года снова досталось Lexus RX. Как отмечают эксперт агентства «АВТОСТАТ», японский кроссовер удерживает этот титул уже шестой год подряд. Также ими был составлен рейтинг десяти наиболее продаваемых премиальных автомобилей.

В 2021 году реализация Lexus RX в нашей стране, по данным АЕБ, составила 10 082 новых экземпляра – на 4% меньше, чем в 2020-м. На второй и третьей позициях тут располагаются представители Mercedes-Benz – GLE (9 382 шт.) и E-Class (7 815 шт.), которые показывают рост продаж (на 39% и 14% соответственно).

Далее следуют сразу четыре модели BMW – Х5 (7 397 шт.; -4%), Х3 (6 387 шт.; +15%), 5-Series (5 636 шт.; +5%) и Х6 (5 473 шт.; +7%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых машин премиум-сегмента в России по итогам минувшего года также попали: Mercedes-Benz GLS (5 349 шт.; +59%), BMW 3-Series (5 194 шт.; +31%) и Mercedes-Benz GLC (4 657 шт.; +21%).

Также напомним, что в 2021 году суммарно было реализовано 161 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее. Почему премиум-сегмент чувствует себя лучше рынка и что ожидает его в нынешнем году? Об этом и многом другом расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 16 февраля.

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Фото: Бизнес Кар