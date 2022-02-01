Объявлены цены на новый Lexus LX в России

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на флагманский внедорожник Lexus LX нового поколения. Новинка предлагается в шести комплектациях – Executive, Premium, Luxury, Luxury+, VIP и VIP Black – по цене от 8 млн 522 тыс. рублей до 10 млн 976 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Для заказа доступны Lexus LX 600 с 3,5-литровым бензиновым двигателем би-турбо V6 (400 л.с., 650 Нм) и Lexus LX 500d с 3,3-литровым дизельным двигателем V6 с двойным турбонаддувом (400 л.с., 650 Нм). Впервые в сегменте премиальных внедорожников оба силовых агрегата оснащены 10-ступенчатой коробкой передач, что позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды.

Внешний вид нового Lexus LX отличает фирменная решетка радиатора, которая является трехмерной, а в центре задней части автомобиля расположено буквенное написание «Lexus». Что касается интерьера, на приборной панели установлен двойной дисплей Lexus с 12,3-дюймовым верхним экраном и 7-дюймовым нижним, а также система Multi-terrain Monitor, которая отображает область под передней и задней частью автомобиля. Последняя версия мультимедийной системы полностью совместима с Android Auto и Apple CarPlay. За объемное звучание в салоне отвечает премиальная аудиосистема Mark Levinson Premium Surround с 25 динамиками. Среди других технологий стоит отметить первый в модельном ряду Lexus переключатель старт-стоп с функцией аутентификации по отпечатку пальца, который позволяет сохранить основные настройки автомобиля за каждым пользователем.

Комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ нового поколения включает расширенную систему предупреждения столкновений с функцией помощи в экстренном рулевом управления, улучшенную систему отслеживания полосы движения, адаптивный круиз-контроль с опцией контроля скорости на поворотах, а также систему адаптивного управления дальним светом BladeScan AHS.

Для более искушенных клиентов специалисты Lexus создали роскошную комплектацию VIP с четырьмя отдельными сиденьями, которая обеспечивают представительский уровень комфорта не только водителю, но и пассажирам второго ряда. В частности, она оснащается развлекательной системой для пассажиров второго ряда с интуитивно понятной сенсорной панелью.

Добавим также, что с момента своего запуска в 1996 году Lexus LX был продан в количестве более 500 тыс. единиц на более чем 50 рынках по всему миру. Из них свыше 51 тысяч нашли покупателей в России.

Во сколько обходится содержание автомобиля Lexus (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Lexus