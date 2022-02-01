Стали известны подробности об обновленных Haval F7 и F7x

Компания Haval раскрыла подробности об обновленных кроссовере Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года, которые поступят в продажу в феврале 2022 года. Напомним, производство новинок уже налажено на заводе Haval в Тульской области.

Внешне обновленное семейство F-серии от Haval отличается новой решеткой радиатора в черном цвете, более рельефной формой переднего и заднего бампера, а также новым дизайном противотуманных фар. Черный цвет заднего воздушного диффузора завершает динамичный образ автомобилей. На кроссоверы могут устанавливаться 19” литые колесные диски, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Для обеих моделей расширилась палитра цветов кузова. К белому цвету «неметаллик» и четырем вариантам окраски «металлик» – «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый), «Аквамарин» (синий) – добавился новый эффектный «Магматический красный», также с эффектом «металлик».

Для Haval F7 и F7x нового модельного года стали доступны совершенно новые варианты отделки салона на выбор: комбинированная отделка с тканью и эко-кожей или полностью из эко-кожи с перфорацией. Помимо классического черного исполнения представлено новое сочетание синей отделки со вставками благородного бежевого цвета. Для купе-кроссовера Haval F7x разработан оригинальный интерьер: черный с эффектными красными акцентами. Стоит также отметить, что система автоматического климат-контроля с обновлением семейства кроссоверов стала двухзонной, а водительское сиденье теперь может быть оборудовано функцией вентиляции.

Обновленные кроссоверы Haval F7 и F7x оснащаются новой информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем диагональю 12,3”, на который выводится изображение с камер кругового обзора с высоким разрешением. Завершает цифровой кластер F-серии от Haval новая цифровая приборная панель с такой же диагональю, на которую выводится полезная для водителя информация с возможностью выбора тематического оформления.

Что касается технологий помощи водителю, обновленные Haval F7 и F7x оснащаются интеллектуальной системой автоматической парковки, а также представлена система предотвращения столкновений при проезде перекрестков. Как и прежде, автомобили могут быть оборудованы системой управления полным приводом 4WD, которая предусматривает выбор из шести различных режимов работы в соответствии с условиями движения – «Экологичный», «Спорт», «Нормальный», «Снег», «Грязь», «Песок».

Добавим также, что ряд новшеств обусловлен адаптацией к российским условиям эксплуатации обновленных Haval F7 и F7x. Так, лобовое стекло может оснащаться электрообогревом всей поверхности, а объем емкости омывающей жидкости увеличен до 4,5 л.