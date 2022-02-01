Volkswagen начал производство нового электрического купе-кроссовера ID.5

Компания Volkswagen начала производство моделей ID.5 и ID.5 GTX, отметивший завершение переоборудования завода в Цвиккау для выпуска электромобилей. Для этого с 2018 года в него инвестировано примерно 1,2 млрд евро. В этом году сеть производства электромобилей пополнится заводами в Эмдене (ID.4), Ганновере (ID.Buzz) и Чаттануге (ID.4). Таким образом, марка Volkswagen заложила основу для выпуска в 2022 году 1,2 млн электромобилей на базе MEB на своих предприятиях в Европе, США и Китае, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый купе-кроссовер ID.5 и спортивный ID.5 GTX построены на модульной платформе MEB. Для электрического купе-кроссовера от Volkswagen длиной 4599 мм (ID.5 GTX – 4582 мм) доступно три электродвигателя. ID.5 будет приводиться в движение электродвигателем на задней оси. А ID.5 GTX с системой полного привода – двумя электромоторами, установленными на передней и задней осях. Все версии ID.5 оснащены тяговой аккумуляторной батареей большой емкости. С помощью стандартного кабеля Mode 3 электрический купе-кроссовер можно также заряжать переменным током мощностью 11 кВт даже вне дома. Мощность стандартных станций быстрой зарядки может достигать 135 кВт. Электрический купе-кроссовер оснащен новой версией программного обеспечения ID. 3.0, которая, помимо прочего, способствует повышению эффективности зарядки и голосового управления.

С моделями ID.5 и ID.5 GTX компания Volkswagen входит в абсолютно новый сегмент рынка и в рамках своей стратегии Accelerate расширяет программу электрификации на все классы автомобилей. Ожидается, что к 2030 году не менее 70% всех продаж Volkswagen в Европе будут приходиться на электромобили – их количество превысит один миллион. В Северной Америке и Китае на электрокары будет приходиться не менее 50% всех продаж. Для достижения этих целей Volkswagen каждый год выводит на рынок по меньшей мере один новый автомобиль.

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Фото: Volkswagen