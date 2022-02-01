Mitsubishi в январе 2022 года увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Mitsubishi в январе реализовали 2054 автомобиля – в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце выросли на 93% и составили 1155 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 446 реализованных автомобилей против 31 машин годом ранее. Третье место в рейтинге продаж занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 369 покупателей (+62%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2022-го компания «ММС Рус» реализовала 300-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander с момента выхода модели на российский рынок в 2003 году. В результате этот кроссовер закрепил за собой звание самого популярного Mitsubishi в нашей стране, сместив предыдущего лидера Mitsubishi Lancer.

Во сколько обходится содержание автомобиля марки Mitsubishi (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Mitsubishi