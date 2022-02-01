LADA Niva Travel получила новую комплектацию [BLACK]

АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. Стоимость новинки составляет от 972,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

LADA Niva Travel [BLACK] базируется на комплектации Comfort, которая уже включает кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик. В исполнении [BLACK] автомобиль дополнительно получил 16-дюймовые диски (вместо штатных 15-дюймовых), складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги. При этом диски колес окрашены в черный цвет – таким образом, они стилистически перекликаются с черными облицовками колесных арок. Дополняет образ LADA Niva Travel [BLACK] черная обивка потолка в салоне. Принадлежность к специальной серии обозначена надписью [BLACK] в виде шильда на кузове и вышивки на спинках передних сидений.

Как отмечает исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по маркетингу и продажам Оливье Морне, концепция BLACK хорошо зарекомендовала себя на автомобилях семейств LADA Vesta, XRAY и Niva Legend. Это трендовое дизайнерское решение на базе серий Cross и полноприводных моделей, дополненное нужными опциями по привлекательной цене.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года продажи внедорожника LADA Niva Travel на российском рынке выросли на 28% и составили 25415 автомобилей. Стоит отметить, что в феврале прошлого года на рынок вышел обновленный внедорожник LADA Niva Travel, получивший новый оригинальный дизайн кузова, защитного обвеса и светотехники. Вне зависимости от версии Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

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Фото: АВТОВАЗ