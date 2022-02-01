Новые фургоны на базе УАЗ «Профи» отправились к первым покупателям

Ульяновский автозавод начал поставку клиентам специализированных фургонов на базе УАЗ «Профи» c двухрядной пятиместной кабиной.

Новый фургон, предназначенный как для коммерческого, так и частного использования, изготавливается на мощностях ульяновского предприятия «Автодом». В основе модели рамное шасси УАЗ «Профи» с двухрядной пятиместной кабиной, полноприводной трансмиссией, двигателем ЗМЗ Про мощностью 149,6 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач c понижающим рядом в раздатке, сообщает пресс-служба УАЗа.

На стандартной раме УАЗ «Профи» установлен вместительный стеклопластиковый модуль со стальным несущим каркасом полезным объемом 5 куб.м. Автомобиль доступен в двух вариантах исполнения – с задней подъемной дверью или с открывающимися по трем сторонам корпуса створками (все элементы оснащены амортизационными упорами и замками).

Благодаря широкому списку специализированного допоборудования покупатели могут сконфигурировать фургон под конкретные задачи. В списке опций, например, комплект рейлингов и поперечин для установки багажника на крышу с нагрузкой до 50 кг, теплоизоляция модуля, комплект напольных такелажных реек, колец или рым-болтов по углам корпуса для закрепления груза и другое оборудование. Все дополнительное электрооборудование и светотехника подключаются в штатный разъем электропроводки модели УАЗ.

Фото: УАЗ