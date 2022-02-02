Skoda в 2021 году снизила продажи в России на 4%

Российские дилеры Skoda в 2021 году реализовали 90443 автомобиля – на 4,4% меньше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,4% против 5,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в прошлом году стал компактный лифтбэк Rapid с показателем 41680 реализованных автомобилей (+18%). Второе место по популярности занял компактный кроссовер Skoda Karoq, чьи продажи увеличились на 25% и составили 19487 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Kodiaq, на котором остановили свой выбор 16228 российских покупателей (-21,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года в продажу на российском рынке поступил обновленный кроссовер Skoda Kodiaq, производство которого налажено на заводе Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде. А в первом квартале 2022-го дилеры начнут прием заказов на обновленный компактный кроссовер Skoda Karoq, чья премьера состоялась в ноябре минувшего года.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Skoda