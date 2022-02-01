Флагманский тягач КАМАЗа получит газовую версию

КАМАЗ готовится к запуску в серийное производство Hi-Tech-версии седельного тягача КАМАЗ-54901, работающего на сжиженном природном газе. Основной объем тестовых работ планируется завершить к началу лета, к этому же времени должна пройти сертификация автомобиля. Запуск в серийное производство запланирован на конец третьего – начало четвертого квартала 2022 года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Новый рядный шестицилиндровый двигатель КАМАЗ-950.10 мощностью 450 л.с., предназначенный для магистральных тягачей нового поколения, оснащен 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач ZF Traxon с гидравлическим трансмиссионным замедлителем (ретардером). В автомобиле имеется два криобака по 530 литров каждый. Пробег на одной заправке составит около 1500 км.

По своим характеристикам двигатель соответствует уровню «Евро-6». Он отличается сниженной степенью сжатия, оригинальной цилиндропоршневой группой, доработанной под установку свечей зажигания головкой блока цилиндров. Вместо дизельной топливной аппаратуры здесь установлены компоненты системы подачи природного газа и зажигания. Применяются самые современные компоненты системы подачи газа, зажигания и управления двигателем.

Как и его собрат, оснащенный дизельным двигателем, этот автомобиль имеет мягкую панель приборов, привычный ручной «кран» стояночного тормоза заменен на кнопочную систему, подрулевые переключатели получили новый дизайн, улучшенную эргономику и функционал.

Автомобиль также будет оснащен системой помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance System) – адаптивным круиз-контролем, который позволяет держать дистанцию за впереди идущим транспортным средством в автоматическом режиме, а также системой контроля полосы движения и системой экстренного торможения.

На сегодняшний день собрано пять опытных образцов, которые предназначены для выполнения разных задач: к примеру, предстоит настройка системы ADAS и системы управления коробкой передач, работа по двигателю и электронным компонентам, а также необходимо проведение сертификационных работ.

«Конструкция этого автомобиля учитывает все требования рынка ЕС. И мы видим определенный потенциал для вывода этой версии, в том числе и на европейский рынок, для этого есть все предпосылки. Кроме того, серийный выпуск этой модели позволит КАМАЗу удовлетворить растущий спрос на технику, работающую на природном газе», – рассказал заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» по автомобилям Игорь Валеев.

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Фото: КАМАЗ