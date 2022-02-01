Во второй половине января у 7 марок отмечен рост цен

Большая часть автопроизводителей, 23 бренда, обновили прайс-листы уже в первых числах нового года, поэтому во второй половине месяца таких оказалось сравнительно немного – всего семь. Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», из них три – «японцы», еще три – «китайцы» и один «европеец».

Начнем с японских марок, у которых рост стоимости затронул весь модельный ряд. Хотя слово «ряд» можно применить только к Mitsubishi, у которой в продуктовой линейке насчитывается пять моделей. Все они в январе стали дороже на 1,1 – 4,6%. Два других японских бренда представлены на рынке единственной моделью – это Honda CR-V (стал дороже на 1,0%) и Isuzu D-Max (на 3,0 – 3,1%). Что касается Honda, то в ближайшее время марка окончательно уйдет из России. А вот Isuzu, напротив, расширяет свою линейку легковых моделей и на днях представила новый рамный внедорожник Mu-X, продажи которого стартуют 1 марта.

В «китайском» сегменте рынка цены повысила популярная марка Chery, причем удорожание затронуло только три модели (на 1,1 – 1,6%) из четырех, представленных на рынке. Флагманский Chery Tiggo 8 PRO пока сохраняет прайсы без изменений. Кроме того, массовый рост стоимости произошел у GAC, все модели которого подорожали на 4,8 – 5,2%, и Great Wall – оба его пикапа получили прибавку в 1,9 – 2,6%.

Наконец, итальянский бренд Fiat, входящий в состав концерна Stellantis, в январе также поднял цены на свой «каблучок» Doblo (на 3,9 – 4,1%).

Всего же за первый месяц года цены повысили 30 марок. Какие именно – можно узнать здесь.