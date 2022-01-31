Skoda представила электрический купе-кроссовер Enyaq Coupé iV

Компания Skoda представила новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupé iV, в том числе в спортивной версии RS. Внешний вид новинки отличают ниспадающая линия крыши, задняя часть с четко очерченной гранью кромки багажника и пороги, окрашенные в цвет кузова, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В основе Enyaq Coupé iV, как и Enyaq iV, лежит модульная электрическая платформа MEB (modular electrification toolkit) концерна Volkswagen. Клиентам предлагается два варианта емкости тяговой батареи, четыре варианта мощности от 132 до 220 кВт (модификация RS), а также задний или полный привод на выбор. Запас хода достигает 545 км по циклу WLTP, также предусмотрена функция скоростной зарядки. Лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления cx составляет всего 0.234, что обеспечивает высокую производительность и динамичное вождение.

Добавим также, что Skoda Enyaq Coupé iV и Enyaq iV собирают на главном заводе чешской марки в Млада-Болеславе, что делает их единственными в Европе моделями на основе платформы MEB концерна Volkswagen Group, которые производятся за пределами Германии.

Фото: Skoda