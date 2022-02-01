Каждый пятый автомобиль Renault в 2021 году был продан корпоративным клиентам | АВТОСТАТ

Каждый пятый автомобиль Renault в 2021 году был продан корпоративным клиентам

0

Каждый пятый автомобиль Renault в 2021 году был продан корпоративным клиентам

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2021 год
Все ежемесячные обзоры

По итогам 2021 года компания Renault Россия реализовала корпоративным клиентам 23767 автомобилей, что составило 18,1% от общих продаж марки. Renault успешно сотрудничает с такими крупными агрегаторами такси, как Яндекс, Ситимобил, Didi, и операторами каршеринга – Belka Car, Ситидрайв, Yandex.Drive, сообщает пресс-служба автопроизволителя.

В 2021 году одним из приоритетных направлений для Renault стало увеличение объемов сделок с применением схемы лизинга. Созданная в мае кэптивная программа финансирования Renault Leasing уже пользуется высоким спросом у корпоративных клиентов.

Стоит отметить, что в 2022 году Renault готовится к старту продаж модели Logan на компримированном природном газе (CNG), что отвечает растущему интересу клиентов к автомобилям на альтернативном топливе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Renault реализовали 131552 автомобиля – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,9% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие модели Renault и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Renault

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажикорпоративные продажиrenault

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно