Каждый пятый автомобиль Renault в 2021 году был продан корпоративным клиентам

По итогам 2021 года компания Renault Россия реализовала корпоративным клиентам 23767 автомобилей, что составило 18,1% от общих продаж марки. Renault успешно сотрудничает с такими крупными агрегаторами такси, как Яндекс, Ситимобил, Didi, и операторами каршеринга – Belka Car, Ситидрайв, Yandex.Drive, сообщает пресс-служба автопроизволителя.

В 2021 году одним из приоритетных направлений для Renault стало увеличение объемов сделок с применением схемы лизинга. Созданная в мае кэптивная программа финансирования Renault Leasing уже пользуется высоким спросом у корпоративных клиентов.

Стоит отметить, что в 2022 году Renault готовится к старту продаж модели Logan на компримированном природном газе (CNG), что отвечает растущему интересу клиентов к автомобилям на альтернативном топливе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Renault реализовали 131552 автомобиля – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,9% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие модели Renault и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Renault