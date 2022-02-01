Nissan в 2021 году снизил продажи в России на 9%

Российские дилеры Nissan в 2021 году реализовали 51338 автомобилей – это на 9% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,1% против 3,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 7,4% и составили 20474 штуки. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 19010 реализованных машин, что на 6,1% ниже показателя годичной давности. Замыкает тройку лидеров в линейке Nissan кроссовер Terrano, на котором остановили свой выбор 9233 покупателей (-17%). Продажи флагманского кроссовера Murano составили 2617 экземпляров, что на 7% ниже результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022 года в продажу на российском рынке поступит внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться в нашу страну с завода компании в США. А вот новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, чья премьера состоялась весной прошлого года, доберется до России не ранее 2023 года.

Во сколько обходится содержание автомобиля Nissan (и не только Nissan) – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Nissan