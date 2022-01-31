Jaguar Land Rover в 2021 году снизил продажи в России на 6%

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам 2021 года реализовала 6909 автомобилей, что на 6% ниже показателя годичной давности. Так, в прошлом году российские клиенты приобрели 6388 внедорожников Land Rover, что соответствует уровню 2020 года. Реализация автомобилей Jaguar составила 521 единицу (-46%).

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, в условиях дефицита полупроводников и в целях оптимизации производства компания сместила объем выпуска в пользу новинок и особо востребованных моделей, таких как Defender, Range Rover и Range Rover Sport. Так, на российском рынке объем продаж Land Rover Defender в 2021 году вырос до 1729 проданных автомобилей. Но эта ситуация снизила реализацию других моделей, в частности, обновленных Jaguar F-Pace и Land Rover Discovery, несмотря на сохраняющийся стабильный спрос на эти кроссоверы. Нехватка полупроводников и вынужденная переориентация производства на выпуск наиболее популярных и высокомаржинальных продуктов также потребовала ограничить продажи седанов.

Как и годом ранее, главными драйверами спроса у бренда Jaguar в России остаются кроссоверы F-Pace и E-Pace. Что касается электрического кроссовера Jaguar I-Pace, в 2021 году было продано 69 таких машин.

Добавим, что весной на российском рынке появится внедорожник Range Rover пятого поколения, который был представлен в конце октября, и за два последних месяца прошлого года от российских клиентов было принято 2300 заказов на эту модель.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Jaguar Land Rover