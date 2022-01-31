Stellantis готовит массовую модель для России

Автоконцерн Stellantis готовит бюджетную модель для российского рынка, производство которой планируется наладить на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Об этом в интервью порталу Drom.ru сообщил управляющий директор брендов Citroen, Peugeot и Opel в России Алексей Володин. По его словам, правильной ценой базовой версии этой массовой модели в сегодняшних реалиях был бы 1 млн рублей, но в будущем она, конечно, может измениться – прежде всего, из-за непредсказуемого биржевого курса российской валюты.

По неофициальным данным, «народный автомобиль» будет продаваться под марками Citroen и Opel, а старт производства намечен на 2024 год. В свою очередь, в российском представительстве подтвердили порталу «Колеса.ру», что проект новой массовой модели для России с локальной сборкой действительно прорабатывается, но ни сроков, ни подробностей компания пока раскрыть не готова.

В свою очередь, Алексей Володин в интервью дал понять, что новинка будет представлять собой «нечто среднее между хэтчбеком повышенной вместимости и кроссовером». Таким образом, можно предположить, что речь идет, скорее всего, о российской версии субкомпактного (габаритная длина – чуть менее 4 м) кросс-хэтчбека Citroen C3, анонсированного в сентябре прошлого года для Индии и Латинской Америки, то есть для так называемых развивающихся рынков, к которым в полной мере можно отнести и российский.

Будущий Citroen C3 для развивающихся рынков роднит с европейским одноименным хэтчбеком только название и общий фирменный стиль, но с точки зрения техники у них будет мало общего. По неофициальным данным, в его основе лежит более современная «тележка» CMP, чем у европейской модели, которая построена на старой платформе PF1. Это значит, что Citroen C3 для развивающихся рынков может получить, в том числе и электрические версии. Добавим, что Citroen готовит для развивающихся рынков целое семейство недорогих легковых автомобилей, которое будет полностью сформировано к 2024 году и включать не менее трех моделей.

Что касается ближайших новинок Citroen на российском рынке, летом 2022 года у дилеров появится рестайлинговый кроссовер C5 Aircross, а к концу года до нашей страны доберется кросс-хэтчбек C4 нового поколения. Кроме того, в конце 2022 года автомобильный альянс Stellantis намерен возобновить продажи некогда популярного в России хэтчбека Opel Astra. Модель шестого поколения будет предлагаться с бензиновым турбодвигателем 1,2 л мощностью 110 или 130 л.с., окончательная стоимость новинки пока не определена. Также во втором полугодии у российских дилеров появится обновленный кроссовер Opel Grandland, который будет доступен как с двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридной силовой установкой.

О перспективах новых моделей и дальнейших планах компании на российском рынке в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал управляющий директор марок Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

Фото: Citroen