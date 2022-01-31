Chery представила в России обновленный кроссовер Tiggo 8

Компания Chery представила в России обновленный семиместный кроссовер Tiggo 8, который поступит в продажу в феврале этого года. Информация о комплектациях и стоимости будет анонсирована позднее, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

У обновленного Chery Tiggo 8 изменен дизайн решетки радиатора, выполненный в виде пунктирных объемных линий, а форма светодиодных ходовых огней исполнена в виде четырех параллелограммов. В оснащение семиместного кроссовера добавлена панорамная крыша, многоцветная атмосферная подсветка и электрорегулировка для пассажирского переднего сиденья в четырех направлениях. Кроме того, улучшено качество камер системы кругового обзора 360°AVM. Модель будет предлагаться в шести однотонных цветовых вариантах: черный, белый, красный, синий, серый и серебристый.

Силовой агрегат для всех комплектаций Chery Tiggo 8 единый – бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 литра (147 л.c.) и 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями DCT6. Разгон кроссовера до 100 км/ч занимает 9,8 сек.

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 8 впервые был представлен в России в 2020 году, а через год модель получила вертикальное развитие в исполнении Tiggo 8 Pro, тем самым став флагманскими партнерами в модельной линейке марки Chery.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который появится у дилеров ориентировочно в конце весны – в середине лета 2022 года. Ближе к осени в продаже ожидается новый кроссовер Omoda 5, хотя на российский рынок он может выйти под другим названием. А в четвертом квартале 2022-го в нашей стране должен состояться дебют электрокроссовера Chery, однако какая именно это будет модель, пока не решено. Помимо вывода новых моделей, запланированы обновления, рестайлинги, расширения комплектаций текущих моделей Chery.



Фото: Chery

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chery