Водителям остался месяц, чтобы оформить диагностическую карту по новым правилам

С 1 марта 2022 года штраф за отсутствие диагностической карты у транспортного средства будет составлять не 500 рублей, как сейчас, а 2000 рублей. Об этом напоминают и сотрудники ГИБДД, и заголовки новостей в автомобильных СМИ. В 2021 году многие из нас расслабились, ожидая отмену техосмотра и не заезжали на диагностику.

Да, техосмотр для определенной категории транспортных средств (легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам) месяц назад отменили: перед самым Новым годом Президент РФ подписал законопроект, утвержденный Думой. Но техосмотр, причем более жесткий, по новым правилам, с видеофиксацией - остался для тех, кто использует свой личный транспорт по работе (как служебный); для тех, кто возит пассажиров в качестве такси; для тех, кто продает/покупает автомобиль старше четырех лет; для тех, кто внес изменения в конструкцию машины. Этой категории по-прежнему нужно получать диагностические карты в соответствии с положенными сроками.

А всем остальным нужно помнить, что с владельца никто не снимает ответственности за исправность автомобиля, на котором он выехал на дорогу. Если вас остановил сотрудник ГИБДД, он вправе спросить у вас диагностическую карту. И если вы относитесь к категории владельцев, которые от ее оформления освобождены (см. перечень выше), инспектор не будет штрафовать за ее отсутствие, но он вправе подвергнуть ваше транспортное средство небольшому осмотру. Не горят задние фонари, на панели приборов высвечиваются неисправности в двигателе или тормозной системе, протектор шин изношен и не соответствует ГОСТу - все этоможет выявиться при таком осмотре.

Напомним, что весной 2022 года автовладельцев ожидает еще целый ряд изменений. Так, на портале «Госуслуги» готовятся дополнения в разделе «Автовладельцам», которые упростят некоторые процедуры и запросы, связанные с автомобилями. Во-вторых, сейчас активно обсуждается изменение налога на роскошь (депутаты и министерства-ведомства пока решения не приняли) - и весной должны объявить результаты. Кроме всего прочего, ожидается принятие важных изменений в административном кодексе (в части ПДД). Так что весна будет заполнена новостями, которые будут влиять на дорожную безопасность и нашу ответственность.

Недавно портал Autonews сообщил, что в некоторых регионах России водителям стали вручать денежное вознаграждение «за активную гражданскую позицию». Например, в Новом Уренгое человек, сообщив о пьяном водителе за рулем, получил премию от ГИБДД в 4 тысячи рублей - разумеется, после того, как нарушителя поймали и тест подтвердил правдивость сигнала.

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