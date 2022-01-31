АВТОВАЗ вновь приостановил выпуск автомобилей LADA Granta

АВТОВАЗ начал рабочую неделю с простоя на линии LADA Granta, которая будет бездействовать 31 января в обе смены. Производство автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и внедорожников LADA Niva пока работают, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

По итогам 2021 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 12% до 111430 машин, что на АВТОВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на объемы производства этой модели.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов, который во втором полугодии 2021 года затронул все автомобильные бренды в мире, сказался на ритмичности производства и сроках поставок новых автомобилей LADA в дилерскую сеть и клиентам. Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 года, однако дефицит сохранится, по оценкам АВТОВАЗа, минимум до середины 2022 года.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ