ТОП-10 регионов РФ, в которых чаще покупают электромобили

80% всех купленных россиянами в 2021 году новых электрокаров пришлось на 10 субъектов РФ. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Больше всего электромобилей в прошлом году приобрели жители Москвы – 924 экземпляра. Это соответствует 41% от общего количества. Второе место, с огромным отставанием от лидера, занимает Санкт-Петербург, где было куплено 255 электрокаров. Немного Северной столице уступает Московская область, результат которой составил 238 единиц.

Кроме столичных субъектов, в ТОП-10 крупнейших региональных рынков электромобилей по итогам 2021 года также попали: Краснодарский край (109 шт.), Свердловская область (65 шт.), Татарстан (63 шт.), Новосибирская область (50 шт.), Приморский край (32 шт.), Пермский край (32 шт.) и Ростовская область (31 шт.). Показатели остальных регионов РФ находятся ниже отметки в 30 купленных электрокаров.

Как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых электромобилей в минувшем году составил 2254 единицы, показав трехкратный рост. При этом весь авторынок подрос лишь на 3% – о его тенденциях и перспективах расскажут наши эксперты на форуме автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка».

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Фото: АВТОСТАТ