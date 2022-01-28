АВТОВАЗ приостановил продажи внедорожников LADA Niva Travel

АВТОВАЗ с 28 января 2022 года ввел ограничения сбыта всех непроданных внедорожников LADA Niva Travel, которые находятся в распоряжении дилеров, с целью гарантирования потребительских свойств. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо завода, которое получили руководители дилерских центров LADA. В нем отмечается, что информация по снятию ограничений будет доведена дополнительно. Также дилерские центры получили список с VIN номерами этих внедорожников, в котором числится почти 2700 машин. Официально данную информацию на АВТОВАЗе не комментируют.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года продажи внедорожника LADA Niva Travel на российском рынке выросли на 28% и составили 25415 автомобилей. Стоит отметить, что в феврале прошлого года на рынок вышел внедорожник LADA Niva Travel, получивший новый оригинальный дизайн кузова, защитного обвеса и светотехники. Вне зависимости от версии Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с. Ранее АВТОВАЗ анонсировал выход спецверсии Black для внедорожника LADA Niva Travel, которая должна поступить в продажу до конца этой зимы, став первой новинкой для марки в 2022 году.

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Фото: АВТОВАЗ