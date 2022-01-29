Испанский авторынок в 2021 году вышел «в плюс»

Испанский авторынок в 2021 году увеличился на 1% и составил 859496 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), прошлогодний результат соответствует уровню кризисного 2014 года и еще далек от «доковидных» показателей. Это обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFAC, в течение 2022 года будет постепенно сокращаться. В связи с этим в ассоциации прогнозируют по итогам наступившего года продажи в диапазоне 900 - 970 тысяч машин, в зависимости от развития ситуации.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в прошлом году стал местный SEAT, реализовавший 70523 автомобиля (+2,6%). На втором месте идет Peugeot, который увеличил продажи на 2,4% до 67266 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 62329 машин (+8,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Volkswagen (61724 шт., -7,6%) и Hyundai (57508 шт., +26,7%).

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Фото: AutoWP.ru