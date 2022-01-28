Петербургский завод Toyota в 2021 году увеличил производство на 20%

Петербургский завод Toyota по итогам 2021 года выпустил 80814 автомобилей Toyota Camry и RAV4, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор». Напомним, в марте 2021-го на предприятии началось производство обновленного бизнес-седана Camry.

Бестселлером Toyota на российском рынке в прошлом году стал кроссовер RAV4, чьи продажи увеличились на 5,5% и составили 38441 экземпляр. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 31983 покупателя (+17%). Стоит отметить, что обе модели по итогам 2021 года сохранили лидерство в своих сегментах.

Кроме того, доля экспорта автомобилей Toyota российского производства в 2021 году составила 11,9% в общем объеме выпуска завода в Санкт-Петербурге. В настоящее время продукция предприятия поставляются в Казахстан, Белоруссию и Армению, а основной экспортный объем традиционно приходится на рынок Казахстана.

Во сколько обходится содержание автомобилей Toyota (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Тойота Мотор»