Jeep полностью переходит на электромобили в Европе

Новые гибридные версии Jeep Renegade и Compass стали доступны для заказа в Италии, Франции и Германии, а позже появятся и на других европейских рынках.

В новой гибридной силовой установке впервые используется 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,5 л с турбонаддувом, который развивает 130 л.с. и 240 Нм крутящего момента и работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями, сообщает пресс-служба автопроизводителя. В состав гибридной силовой установки входит 15-киловаттный электромотор с крутящим моментом 55 Нм (135 Нм на уровне входа в трансмиссию), способный приводить колеса в движение, даже если выключен двигатель внутреннего сгорания. Гибридная система позволяет использовать только электрическую энергию при начале движения, на малых скоростях, при движении накатом и парковочных маневрах. Новый силовой агрегат обеспечивает до 15% снижения потребления топлива и выбросов CO2 по сравнению с предшествовавшими бензиновыми версиями.

Стоит также отметить, что передовые системы безопасности и помощи водителю ADAS, доступные на Jeep Compass, включают функцию Highway Assist – систему помощи водителю, соответствующую второму уровню автопилотирования (Level 2, L2).

Новые модели дополнят успешную линейку моделей 4хе plug-in hybrid, оснащенных силовыми установками по схеме гибрида с возможностью внешней подзарядки, на которую в настоящее время приходится более 25% от общего числа европейских продаж бренда. На таких рынках, как французский, доля моделей Jeep 4xe превысила отметку в 50% от общего числа продаж. В Италии, которая является крупнейшим европейским рынком для Jeep, бренд вышел в лидеры рынка со сниженным уровнем вредных выбросов, к которому относятся электромобили на аккумуляторных батареях (BEV) и гибриды с возможностью внешней подзарядки.

«Модели Jeep Compass и Renegade e-Hybrid предлагают новую точку входа к нашему портфолио электрифицированных моделей, расширяют возможности роста наших продаж за счет предложения большего числа гибридных вариантов более широкому кругу европейских клиентов. Эта продуктовая экспансия продолжится летом нынешнего года, с появлением версии 4xe у нового поколения Jeep Grand Cherokee», - заявила глава бренда Jeep в Европе Антонелла Бруно.

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Фото: Jeep