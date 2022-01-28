Bentley с 2025 года намерена ежегодно выпускать новую электрическую модель

Компания Bentley Motors объявила об ускорении темпов реализации долгосрочной стратегии Beyond100, которая предполагает переход к выпуску полностью электрических моделей и достижение углеродной нейтральности во всех сферах деятельности к 2030 году. Ключевым элементом амбициозной программы станет план Five-in-Five, согласно которому с 2025 года в течение пяти лет Bentley намерена ежегодно выпускать новую электрическую модель, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первый в истории Bentley полностью электрический автомобиль с 2025 года будет производиться на заводе в Крю (Англия), где располагается штаб-квартира марки. При этом в течение следующих десяти лет компания планирует инвестировать в решения для устойчивого развития 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Уже сейчас Bentley по праву считается лидером в сегменте роскошных автомобилей с гибридным приводом и намерена в скором времени укрепить свои позиции, выпустив Flying Spur PHEV в 2022 году, а затем и еще пять новых моделей в дополнение к нынешнему Bentayga PHEV. Ожидается, что более 20% мировых продаж в этом году придется на гибридные автомобили Bentley. Стоит отметить, что гибридная версия Flying Spur Hybrid в 2022 году будет представлена и на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Bentley реализовали более 330 автомобилей, что на 11% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки в нашей стране остается внедорожник Bentayga, который с марта прошлого года стал доступен в обновленной версии. Также высоким спросом среди российских клиентов пользуются модели Flying Spur и Continental GT. Кроме того, стоит отметить запуск ежегодного проекта Russian Heritage, в рамках которого ателье персонализации Mulliner создаются эксклюзивные тематические версии автомобилей Bentley, посвященные культурному наследию России. Все шесть автомобилей лимитированной серии Bentayga Speed Russian Heritage, посвященной теме русского балета, уже переданы владельцам.

Какие электромобили можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

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