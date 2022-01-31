Tesla представила обновленный лифтбек Model S

Компания Tesla разработала обновленную версию электрического лифтбека Model S. Судя по снимкам со специального мероприятия, электрокар получил после рестайлинга немного измененную внешность, пишет портал Autonews.ru.

Так, Tesla Model S отличается новыми матричными фарами и задними фонарями с измененной графикой. Также электрокар обзавелся другим зарядным портом стандарта CCS. Когда обновленная модель появится в продаже, пока неизвестно.

Напомним, лифтбек Model S, вставший на конвейер в 2012 году и выпускающийся по сей день, пережил программу обновления в начале прошлого года. Главные перемены произошли в салоне машины. Обновленный электрокар получил 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200 × 1300. Благодаря мощному бортовому компьютеру на экране можно поиграть в большинство современных игр.

Еще один цветной дисплей диагональю 8 дюймов находится на центральной консоли и предназначается для задних пассажиров. Также машина оснащается новой 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью. Электрокар оборудовали рулем необычной формы, который больше напоминает штурвал самолета. Включить поворотники можно с помощью нажатия на специальные кнопки.

В системе очистки воздуха используют высокоэффективные фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance), которые защитят водителя и пассажиров от проникновения в салон мельчайших частиц и бактерий. Также машина получила особую подсветку салона и затемненную стеклянную крышу.

Между тем, ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck, изначально намеченный на конец 2021 года. Ожидается, что теперь он поступит в продажу не ранее 2023 года. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам главы Tesla Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители. В то же время Tesla приостановила разработку самого бюджетного электрокара в линейке, чья стоимость должна была составить порядка 25 тыс. долларов. Однако о закрытии проекта, как заверил Илон Маск, речь не идет. Как сообщалось ранее, это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

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Фото: Eleсtrek