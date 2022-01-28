УАЗ намерен оптимизировать модельный ряд

Ульяновский автозавод планирует оптимизацию существующего модельного ряда, который на сегодняшний день включает «Патриот», «Пикап» и «Хантер», а также легкие коммерческие автомобили «Профи» и семейство СГР. Об этом в колонке корпоративной газеты «Панорама УАЗ» сообщил генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов, не раскрыв подробностей.

При этом он подчеркнул, что УАЗ рентабелен, имеет свою клиентскую нишу, а рыночный потенциал модельной линейки завода по-прежнему весьма прочный – об этом лучше всего говорит рост объемов производства. Производственный план 2022 года сформирован на уровне не ниже прошлого года.

Напомним, по итогам 2021 года Ульяновский автозавод выпустил 41442 автомобиля, что на 16,7% выше показателя предыдущего года. Самой массовой моделью на конвейере предприятия в прошлом году остался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», производство которого увеличилось на 10% и составило 15346 машин. При этом треть из данного количества пришлась на версии с автоматической коробкой передач. Стоит также отметить коммерческую модель УАЗ «Профи», чей выпуск вырос почти в 2 раза до 4996 экземпляров.

Кроме того, Адиль Ширинов сообщил, что УАЗ вступил в завершающий этап комплексной трехлетней программы реструктуризации, в рамках которой из состава завода выделены компонентные производства. Благодаря своим уникальным компетенциям они смогут обеспечивать не только потребности УАЗа, но и получать сторонние заказы. В периметр активов самого Ульяновского автозавода входят сборка, штамповка, сварка и окраска кузовов.

Наличие всех новых автомобилей УАЗ у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: УАЗ