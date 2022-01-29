Mercedes-Benz в 2021 году увеличил продажи в России на 11%

Российские дилеры Mercedes-Benz в 2021 году реализовали 43011 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус», бестселлером немецкой марки в нашей стране стал кроссовер GLE (вкл. GLE Coupe) с общим объемом продаж 9382 автомобиля. Далее следуют E-Класс (вкл. CLS), GLC (вкл. GLC Coupe) и внедорожники GLS. Mercedes-Benz V-Класс, чья реализация составила 1803 машины, является минивэном №1 класса «люкс» на российском рынке.

Как отмечается, высокий рост продаж и новый рекорд был отмечен в верхнем сегменте модельного ряда – Mercedes-AMG (+45%), S-Класс, вкл. Mercedes-Maybach, купе и кабриолет, SL, GT (+57%) и GLS, вкл. Mercedes-Maybach (+59%).

В конце декабря компания Mercedes-Benz представила в России свой первый полностью электрический седан EQS, который поступит в продажу в первом квартале 2022 года. Кроме того, весной 2022-го у российских дилеров ожидается родстер Mercedes-AMG SL, оснащенный битурбированным 4-литровым двигателем AMG V8. А летом на российский рынок выйдет новый электрический спортивный седан бизнес-класса EQE.

Вместе с новыми Mercedes-Maybach S-Класса и C-Классом, которые появились на рынке в конце 2021 года, и совершенно новыми моделями, которые выйдут в 2022 году, Mercedes-Benz ставит цель дальнейшего роста в соответствии со своей стратегией, направленной на увеличение прибыльности. В то же время ситуация с полупроводниками остается нестабильной и, как ожидается, также повлияет на поставки автомобилей в 2022 году. Однако Mercedes-Benz прилагает все усилия, чтобы удовлетворить покупательский спрос.

Во сколько обходится содержание автомобиля этого и других брендов – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Mercedes-Benz