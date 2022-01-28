В России представлен новый внедорожник Isuzu Mu-X

Компания «Исузу Рус» 27 января представила в России свой первый внедорожник Isuzu Mu-X, продажи которого стартуют 1 марта. Новинка будет доступна в двух комплектациях – Comfort и Premium Safety, цены будут объявлены ближе к выходу на рынок. По предварительным данным, в топовой версии стоимость Isuzu Mu-X не превысит 4 млн рублей. Максимальная комплектация отличается пакетом систем безопасности IDAS, более продвинутой мультимедиасистемой с 9-дюймовым экраном, кожаной обивкой сидений, электроприводом водительского сиденья в 8 направлениях, электроприводом двери багажника, дополнительными передними парктрониками, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внедорожник Isuzu Mu-X, построенный на одной платформе с пикапом Isuzu D-Max, получил усовершенствованную рамную конструкцию, уже знакомый российским потребителям 3,0-литровый дизельный двигатель (190 л.с., 450 Нм) в паре с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Aisin, систему полного привода Part-time с понижающим рядом и возможностью принудительной блокировки заднего дифференциала, а также энергоемкую подвеску. Внедорожные возможности автомобиля дополняют максимальный дорожный просвет в 235 мм и увеличенная до 800 мм глубина преодолеваемого брода.

Дизайн модели отличает полностью светодиодная оптика, восходящие боковые линии кузова в сочетании с покатыми передними и задними стойками создают ощущение постоянного движения вперед, а широко расставленные очерченные колесные арки и лаконичная задняя часть визуально добавляют образу устойчивости.

Семиместный салон Isuzu D-Max получил эргономичные сиденья из антивибрационного материала с регулировкой поясничного подпора и угла наклона подушки (в Premium Safety), регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку, а также мультимедийную систему с дисплеем 7 или 9 дюймов.

Что касается систем безопасности, автомобиль оснащен 7 подушками безопасности для водителя и пассажиров, а в комплектации Premium Safety оборудован пакетом безопасности IDAS (Isuzu Intelligent Driver Assistance System), который включает систему автономного экстренного торможения (AEB), систему мониторинга слепых зон (BSM), адаптивный круиз-контроль (ACC), систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), систему предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDW), систему автономного торможения при повороте (Turn Assist).

Среди функций комфорта стоит отметить дистанционный запуск двигателя, интеллектуальную систему управления светом (в Premium Safety), настраиваемый ограничитель скорости (в Premium Safety), систему помощи при парковке и движении задним ходом (в Premium Safety), новую систему омывателей лобового стекла с датчиком дождя, систему помощи при парковке с 8-точечным парктроником (в Premium Safety) и др.

Как отметил генеральный директор «Исузу Рус» Фабрис Горлье, запуск внедорожника Isuzu Mu-X в России – не просто старт продаж еще одной модели, а трансформация бизнеса компании: к коммерческому транспорту добавляется полноценный сегмент пассажирских автомобилей. В числе основных конкурентов новинки на российском рынке в «Исузу Рус» рассматривают внедорожники Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Isuzu