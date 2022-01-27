Tesla в 2021 году увеличила чистую прибыль более чем в 7 раз

Американский производитель электромобилей Tesla за 2021 год получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 5,519 млрд долларов, что почти в 7,7 раз выше показателя годичной давности в 721 млн долларов. Разводненная прибыль составила 4,9 доллара на акцию, годом ранее убыток составлял 0,64 доллара. Выручка Tesla выросла в 1,7 раза – до 53,823 млрд долларов, сообщает агентство «Прайм».

Tesla также ожидает достичь роста показателя продаж в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза. Компания при этом уточнила, что несколько кварталов заводы работали с более низкой мощностью, и основной причиной тому были перебои в цепочках поставок, что, как ожидает Tesla, продолжится и в наступившем году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок рекордные 936172 машины, что в два раза превышает показатель годичной давности. В частности, Tesla реализовала 911208 электромобилей Model 3 и Y – это вдвое больше, чем за 2020 год. Поставки Model S и X в то же время упали в 2,2 раза и составили 24964 единиц. Производство электромобилей Tesla по итогам 2021-го увеличилось в 1,8 раза до 930422 машин. Больше всего Tesla выпустила электромобилей Model 3 и Y – 906032 штуки, а Model S и X – 24390 автомобилей. Таким образом, американской компании удалось значительно увеличить присутствие на рынке, несмотря на дефицит и проблемы в глобальных цепочках поставок полупроводниковых компонентов, которые оказали негативный эффект на других автопроизводителей. Собственные разработки ПО помогли Tesla гораздо лучше адаптироваться к нехватке чипов, чем ее конкуренты.

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Фото: Tesla