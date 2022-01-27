Минпромторг получил две заявки на конкурс по выпуску электромобилей

Минпромторг завершил сбор конкурсных заявок на заключение специнвестконтракта (СПИК 2.0) на разработку и внедрение в производство электромобилей. На участие в конкурсе было подано две заявки – от липецкого «Моторинвесат» и петербургского стартапа «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». По условиям конкурса им предстоит пройти несколько этапов экспертизы. Как сообщили в Минпромторге, лучшей может быть признана одна или несколько заявок, а итоги конкурсного отбора будут подведены до 5 марта.

Как сообщает агентство «ТАСС», компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» в 2022 году планирует выпустить электрогрузовик EVM Pro полностью российского производства. Презентация опытного экземпляра состоится в первом квартале 2022 года. Запас хода будущего электрогрузовика EVM Pro массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км. Ключевые характеристики автомобиля включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Уточняется, что использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды.

В настоящий момент производитель завершил проектирование завода, на котором будет выполняться сборка и выпуск электрогрузовиков. Планируется, что завод мощностью 1 тыс. единиц в год разместится в Москве. Объем инвестиций, требуемый для первого этапа развития, составляет 1 млрд рублей, это собственные и заемные средства компании. В рамках дальнейшей работы над оптимизацией серийного производства планируется создать Центр разработок и инноваций электрического транспорта в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого.

Что касается «Моторинвеста», который до 2019 года выпускал китайские кроссоверы Changan, липецкий завод намерен запустить сборку электромобилей китайской компании Sokon Group, основанной в 1986 году, а точнее ее дочерней марки Jinkang, пишет портал Drom.ru со ссылкой на собственные источники и таможенные документы. По неподтвержденным данным, «Моторинвест» планирует производство пяти различных моделей. В частности, это могут быть электрические кроссоверы Seres 3 длиной 4385 мм, для которого заявлен запас хода в 405 км по циклу NEDC, и SF-5 при длиной 4700 мм, чей пробег, по данным автопроизводителя, составляет до 1000 км. У Sokon имеются и другие модели электромобилей, в том числе коммерческие, которые тоже могут быть локализованы в России. «Моторинвест» планирует уже в 2022 году выпустить 3 тыс. электромобилей, а в 2023-м удвоить объемы их производства.

Ранее в декабре 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что на начальном этапе производство электромобилей в рамках СПИК подразумевает сборку машин в режиме SKD (сварка – окраска – сборка) с последующим углублением локализации. По его словам, министерство прорабатывает возможность заключения специнвестконтрактов для производства легкового электромобиля «Кама» от КАМАЗа и электрической модели компакт-класса «Автотора». Однако среди поданных заявок ни одного крупного автоконцерна не оказалось.

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Фото: Sokon