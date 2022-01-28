Cadillac в 2021 году установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Cadillac в 2021 году реализовали 2377 автомобилей – это на 67% больше, чем годом ранее. Это абсолютный рекорд продаж за все время присутствия бренда Cadillac в России с 2004 года, сообщает пресс-служба GM Россия.

Как отмечается, рекордные результаты были продемонстрированы почти по всем моделям на рынке: XT5, XT6 (выросший на 106% относительно 2020 года) и, конечно, Escalade (побивший рекорды еще на стадии предзаказов и продемонстрировавший лучший результат за последние 5 лет). Напомним, флагманский внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения поступил в продажу на российском рынке в июле прошлого года.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у американских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Cadillac