Cadillac в 2021 году установил новый рекорд продаж в России | АВТОСТАТ

Cadillac в 2021 году установил новый рекорд продаж в России

0

Cadillac в 2021 году установил новый рекорд продаж в России

Импорт транспортных средств в Россию в 2021 году
Все оперативные данные

Российские дилеры Cadillac в 2021 году реализовали 2377 автомобилей – это на 67% больше, чем годом ранее. Это абсолютный рекорд продаж за все время присутствия бренда Cadillac в России с 2004 года, сообщает пресс-служба GM Россия.

Как отмечается, рекордные результаты были продемонстрированы почти по всем моделям на рынке: XT5, XT6 (выросший на 106% относительно 2020 года) и, конечно, Escalade (побивший рекорды еще на стадии предзаказов и продемонстрировавший лучший результат за последние 5 лет). Напомним, флагманский внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения поступил в продажу на российском рынке в июле прошлого года.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у американских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Cadillac

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажипремиум-маркиcadillac

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно