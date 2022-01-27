Российский рынок LCV в 2021 году занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который по итогам 2021 года показал рост, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом году увеличились на 10,9% до 2 млн 358 тыс. 771 единицы.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 483272 автомобиля (+7,4%). Второе место занимает Великобритания с показателем 401849 проданных машин (+19,1%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 351187 штук (+0,6%). Далее идет Италия, где было реализовано 211395 легких коммерческих автомобилей (+15,5%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей результат составил 174582 машины (-2,8%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за 2021 год составили 141876 единиц (+35,9%).

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Фото: Ford