Зарегистрировать автомобиль можно будет в МФЦ

В МВД России предложили предоставлять госуслугу по регистрации автомобиля не только в регистрационных подразделениях и специализированных организациях, но и в многофункциональных центрах. В настоящее время соответствующий проект постановления правительства проходит процедуру общественного обсуждения, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, в 2022 году для постановки машины на учет введут новый документ – диагностическую карту. Такое требование содержится в законопроекте об отмене обязательного техосмотра, который в конце декабря был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Однако нововведение будет касаться автомобилей и мотоциклов старше четырех лет. Новый собственник должен успеть зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней с даты приобретения. Это время можно ездить без госномеров и без риска быть оштрафованным. Если автомобилист не получил номера за 10 дней, его могут оштрафовать на 1500-2000 рублей по статье 19.22 («Нарушение правил регистрации»).

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: profiz.ru