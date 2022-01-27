Осенью 2022 года ГИБДД запустит на дорогах «Паутину»

К сентябрю 2022 года на территории России ГИБДД планирует запустить систему мониторинга дорожного движения и поиска автомобилей «Паутина». Она предназначена для поиска угнанных машин, водителей, скрывшихся с места ДТП, а также для фиксации дорожных нарушений. Вполне вероятно, с ее помощью также легко будет вылавливать на дорогах тех, кто ездит без диагностических карт.

Как пишет «Коммерсант», программное обеспечение «Паутина» в своей работе использует данные с камер фотовидеофиксации, распознающих номера автомобилей и базу данных ГИБДД. В Центральном федеральном округе «бесшовная система отслеживания автомобилей» уже работает. Кроме того, в нее уже включены 42 субъекта РФ, там идут обучение сотрудников и пробные запуски. Но в полную силу «Паутина» сможет заработать лишь тогда, когда охватит все 85 регионов. Предположительно это случится к сентябрю 2022 года – если поставки необходимого оборудования уложатся в отведенные для этого сроки.

Как пояснили корреспондентам «Коммерсант» в Минцифры, «Паутину» планируют интегрировать с порталом Госуслуги, и пользователи смогут в оперативном режиме обжаловать штрафы ГИБДД.

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