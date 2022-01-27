«ForAuto – 2022»: прогнозы авторынка и акция для дилеров

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит опрос среди официальных автодилеров, приуроченный к форуму «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка». Опрос доступен по ссылке и активен до 31 января включительно.

Каждый дилер, который примет участие в данном опросе (займет всего 5 – 7 минут), получит:

1. Консолидированные результаты всех участников опроса. В исследовании есть вопросы по будущему расширению портфелей брендов, по продажам электрокаров и автомобилей китайских марок, внедрению IT-технологий и расширению каналов продаж, развитию онлайн-продаж автомобилей и др.

2. Каждый дилер получит скидку в 50% (4 990 рублей) на очное участие в ежегодном форуме «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка». Мероприятие пройдет в Москве, 16 февраля, как в очном, так и онлайн-формате. В программе встречи – прогнозы и сценарии развития российского авторынка в 2022 году; анализ рынка автомобилей с пробегом; изменение модели поведения потребителей, дискуссии с участием производителей и автохолдингов, новые финансовые инструменты и многое другое. С программой форума можно ознакомиться здесь.

В рамках мероприятия также пройдет оглашение результатов ежегодного рейтинга «Residual Value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Вы узнаете об автомобилях, которые меньше теряют в цене (в разбивке по сегментам и ценовому позиционированию – Premium и Standart). В основе исследования – данные по 55 маркам, 335 моделям, 1100 модификациям. Церемония награждения победителей Премии будет проводиться уже в восьмой раз.

Партнеры форума «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка»: