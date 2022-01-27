Mercedes-Benz в 2021 году увеличил продажи LCV в России на 10%

Российские дилеры Mercedes-Benz в 2021 году реализовали 1838 малотоннажных автомобилей с трехлучевой звездой – это на 10% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz смог увеличить долю рынка малотоннажных автомобилей в России, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Флагманский V-Класс, с долей рынка, близкой к 46%, подтвердил свое лидерство в сегменте минивэнов класса люкс. Его позиционирование еще больше укрепили версии V-Класс Executive и V-VIP, которые являются самыми роскошными минивэнами, доступными на российском рынке на сегодняшний день. Mercedes-Benz Sprinter прочно утвердился как самый премиальный коммерческий автомобиль, сохраняя лидирующие позиции по продажам в сегменте крупных малотоннажных автомобилей среди импортных брендов.

Как отмечает генеральный директор по направлению производства, оптовых продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц Рус» Альфред Цильке, после прекращения локального производства Sprinter Classic компания успешно разработала новую рыночную стратегию и создала устойчивую бизнес-модель совместно с эффективной дилерской сетью. По его словам, стратегия быть ведущим производителем в сегментах минивэнов класса люкс и легких коммерческих автомобилей класса премиум на рынке наглядно подтверждается отличными результатами прошлого года с ростом объема продаж в каждом модельном ряду, несмотря на общий дефицит поставок автомобилей в течение всего года, и значительно улучшенной рентабельностью подразделения малотоннажных автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mercedes-Benz в январе начали прием заказов на минивэны V-Класс, Vito и Marcо Polo, оснащенные дизельным двигателем нового поколения, автоматической коробкой передач 9G-Tronic и пневматической системой Airmatic.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mercedes-Benz, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Mercedes-Benz