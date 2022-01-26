Volkswagen представил новый лифтбек Lamando

Компания Volkswagen представила модель Lamando второго поколения, которая по-прежнему будет продаваться только в Китае. Производство новинки будет осуществляться на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen, а продажи начнутся этой весной. По неофициальным данным, стартовая стоимость нового Lamando составит 149,9 тыс. юаней или 1 млн 799 тыс. рублей по текущему курсу, сообщает портал Motor.ru.

Сменив поколение, седан Lamando стал лифтбеком с покатой крышей и обзавелся нехарактерным для Volkswagen агрессивным «лицом» с широкой решеткой радиатора и оптикой на манер электрокаров ID, соединенной тонкой линией. Еще одна особенность «второго» Lamando – безрамочные двери.

Лифтбек перебрался на модульную архитектуру MQB Evo, которую делит с Golf и Octavia, со стойками типа McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. В длину модель выросла на 169 мм – до 4784 мм, но не дотянула до китайского Arteon длиной 4866 мм. Ширина и высота Lamando L – 1831 и 1469 мм соответственно, размерность колесных дисков варьируется от 16 до 18 дюймов.

В салоне имеется еще одно непривычное для глобального Volkswagen решение – единый кластер мультимедийной системы и цифровой приборной панели. В список оснащения также включены люк на крыше, электропривод передних сидений, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран и камера заднего вида.

Под капотом Volkswagen Lamando установлен прежний 1,4-литровый наддувный мотор TSI мощностью 148 л.с., работающий в паре с 7-диапазонным «роботом» DSG. Впоследствии гамма Lamando L может пополниться и более мощной версией с 2,0-литровым двигателем.

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Фото: Autohome