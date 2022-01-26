Skoda начала производство бюджетного седана Slavia

Компания Skoda начала серийное производство нового бюджетного седана Slavia, разработанного для индийского рынка. Цены на новинку пока не называются, но по предварительным данным, они будут варьироваться от 1,0 млн до 1,6 млн рупий (примерно от 1,02 до 1,64 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Autonews.ru.

Напомним, официальная премьера Skoda Slavia состоялась в ноябре 2021 года. В основу модели длиной 4,54 м легла модульная платформа MQB-A0-IN, на которой также создан компактный кроссовер Kushaq. Впоследствии эта архитектура станет основой для всех дальнейших бюджетных моделей концерна Volkswagen, целевыми рынками которых будет Россия, Индия, страны Африки и государства Юго-Восточной Азии.

В состав доступного для Skoda Slavia оснащения вошли шесть подушек безопасности, виртуальная приборная панель, камера заднего вида, мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и возможностью беспроводной интеграции смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto. Также доступны салонное зеркало с автоматическим затемнением, система бесключевого доступа в салон, автоматический климат-контроль и люк на электроприводе.

Линейка двигателей Skoda Slavia представлена 1,0-литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 115 л.с., работающей в паре с 6-ступенчатой механической коробкой или с «автоматом» такого же диапазона. Кроме того, седан доступен с 1,5-литровой 150-сильной наддувной «четверкой», действующей в тандеме с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Skoda