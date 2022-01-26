Выпуск LADA Niva Legend приостановлен на неопределенный срок

АВТОВАЗ сегодня из-за нехватки электронных компонентов приостановил выпуск автомобилей LADA Niva Legend на неопределенный срок. Причем речь идет как о пятидверной, так и трехверной версии этой модели. Таким образом, с данной сборочной линии пока сходят только внедорожники LADA Niva Travel.

Между тем, по данным паблика Avtograd News, АВТОВАЗ готовит небольшие улучшения для LADA Niva Legend, которая, в частности, получит фетровые подкрылки на всех колесных арках, цельно формованный ворсовый ковер пола, новые пластиковые накладки на салонную часть порога и электрический корректор фар вместо гидравлического. Серийное производство LADA Niva Legend 3D должно начаться в ближайшие 2-3 месяца. Официально эту информацию на предприятии не комментируют.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года продажи LADA Niva Legend на российском рынке снизились на 11% до 25827 машин. Стоит отметить, что в сентябре 2021-го у дилеров LADA появился обновленный внедорожник LADA Niva Bronto, созданный на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов, который во втором полугодии 2021 года затронул все автомобильные бренды в мире, сказался на ритмичности производства и сроках поставок новых автомобилей LADA в дилерскую сеть и клиентам. Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 года, однако дефицит сохранится, по оценкам АВТОВАЗа, минимум до середины 2022 года.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ