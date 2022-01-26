Мультимедиа системы LADA EnjoY набирают популярность в России

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA с мультимедиа системами LADA EnjoY и LADA EnjoY Pro весной 2021-го, и уже к концу года доля таких машин превысила 30% в объеме реализации моделей Vesta и XRAY.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, по итогам четвертого квартала 2021 года продажи LADA XRAY с новой мультимедиа составили 36% от общего количества реализованных автомобилей модели, а LADA Vesta – 38%. Всего с момента запуска EnjoY и EnjoY Pro покупателям было передано 28355 автомобилей LADA XRAY и LADA Vesta, оснащенных этими мультимедийными системами.

В семействе мультимедиа LADA EnjoY предлагаются две системы. LADA EnjoY работает с проецируемыми сервисами Apple Carplay и Android Auto. А LADA EnjoY Pro, помимо этого, включает встроенные сервисы Яндекс.Авто – в этом случае автомобиль, оснащенный опциональным модемом, всегда находится онлайн, и пользователю даже не требуется подключать смартфон.

Мультимедиа системы LADA EnjoY отличаются высоким быстродействием и возможностью анализировать предпочтения пользователя, предлагая привычные маршруты и музыкальные подборки. LADA EnjoY– это HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей, качественный объемный звук ARKAMYS, специально настроенный под геометрию интерьера автомобиля, а также регулярно обновляемое «по воздуху» программное обеспечение.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ