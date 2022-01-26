Российский рынок новых электромобилей в 2021 году вырос втрое

В минувшем году жители РФ купили 2254 новых электромобиля, что в 3,1 раза больше, чем в 2020-м. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев статистику* рынка легковых автомобилей.

Эксперты агентства отмечают, что продажи электромобилей в нашей стране растут на протяжении 5 лет подряд (с 2017 года). При этом ранее они никогда не достигали отметки даже в 1 тысячу единиц. таким образом, результат 2021 года является рекордным.

Около трети рынка новых электрокаров приходится на марку Tesla – за последний год россияне стали обладателями 736 таких машин, что в 3,3 раза больше, чем в 2020 году. Чуть более четверти от общего количества купленных электромобилей занимает продукция Porsche (581 шт.), чей показатель увеличился в 6,4 раза. Далее следует еще один премиум-бренд из Германии – Audi (387 шт.; рост в 2,9 раза). Отметим и Nissan (131 шт.; -9%), который тоже смог преодолеть рубеж в 100 новых электрокаров приобретенных жителями РФ. Результаты остальных участников этого рынка оказались ниже указанного значения.

Самой популярной моделью среди новых электромобилей по итогам 2021 года стал Porsche Taycan, который разошелся тиражом в 581 экземпляр. Второе место в модельном рейтинге заняла Tesla Model 3 с показателем 432 единицы. На третьем – семейство Audi e-tron (387 шт.). Кроме них, в пятерку наиболее покупаемых новых электрокаров в прошлом году попали Tesla Model Y и Nissan Leaf (218 и 131 шт. соответственно).

Какие еще электромобили могут появиться на российском рынке в 2022 году – смотрите в «Календаре новинок».

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: АВТОСТАТ