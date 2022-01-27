Минпромторг смягчит требования к локализации для новых автомобильных СПИК

Требования к степени локализации автомобильных производств, создаваемых рамках специнвестконтрактов по старой модели (СПИК 1.0), как ожидается, не будут распространяться на новые СПИК 2.0 в автопроме. Минпромторг подготовил соответствующие изменения к постановлению правительства №661, которое устанавливает требования к локализации в автомобилестроении, в том числе для целей заключения специнвестконтрактов.

В пояснительной записке к документу говорится, что применение жесткой нормы к локализации на уровне 7000 баллов, действовавшей в рамках «старых» СПИК, не представляется целесообразным ввиду специализации СПИК 2.0 на локализации конкретных уникальных технологий, при этом объем промышленной продукции, выпускаемой в рамках таких контрактов, не позволяет обеспечить необходимые условия для локализации технологических операций, обеспечивающих балльную оценку такой продукции на уровне не ниже 7000 баллов.

Как пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе министерства, для СПИК 2.0, заключение которых увязано с реализацией перспективных технологий, требование к уровню локализации будет фиксироваться индивидуально при заключении контракта.

«Проект постановления уточняет распространение требований по локализации в размере 7000 баллов только на контракты по производству традиционных автомобилей по механизму СПИК 1.0. При этом СПИК 2.0 заключаются на освоение перспективных технологий, уровень локализации фиксируется в контракте при его заключении», – отметили в Минпромторге.

Механизм СПИК предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестпроекта на основе современной технологии с целью создания серийного промышленного производства, при этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых.

Насколько это будет способствовать развитию производства и рынка электромобилей? Покажет время. А пока можно получить подробную информацию о марках и моделях электромобилей, представленных на рынке России сегодня, а также о текущем состоянии этого парка из отчета «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: «Автотор»