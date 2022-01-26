Opel Astra вернется в Россию в конце 2022 года

Автомобильный альянс Stellantis в конце 2022 года намерен возобновить продажи некогда популярного в России хэтчбека Opel Astra. Об этом сообщил управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин. Кроме того, по его словам, во втором полугодии у российских дилеров появится обновленный кроссовер Opel Grandland, который будет доступен как с двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридной силовой установкой. Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Opel в России включает кроссоверы Granland X и Crossland, а также легкие коммерческие автомобили Vivaro, Zafira Life, Combo Cargo и Combo Life.

При этом, скорее всего, до конца года Opel Astra может не успеть поступить клиентам. Как пояснил газете «Ведомости» старший вице-президент Stellantis, глава региона Евразия альянса Ксавье Дюшман, дилеры начнут получать автомобили в четвертом квартале нынешнего года, а для покупателей они должны стать доступны с 2023 года. Топ-менеджер надеется, что новинка будет продаваться в России лучше, чем другие легковые модели Opel – за первый год продаж компания рассчитывает реализовать около 1500 Opel Astra. Г-н Дюшман уточнил, что вариант локальной сборки в России для Opel Astra не рассматривается, потому что компания сосредоточена на развитии в сегменте LCV. По его словам, новая Opel Astra будет предлагаться в России с бензиновым турбодвигателем 1,2 л мощностью 110 или 130 л.с., окончательная стоимость новинки пока не определена.

Цены на Opel Astra в Германии сейчас начинаются от 22465 евро. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отметил, что с импортируемой модели надо будет платить утильсбор, а значит, она не будет дешевой. По его оценке, стоимость новинки будет сопоставима с Volkswagen Golf, который в настоящее время предлагается в России по цене от 2,7 млн рублей.

Напомним, Opel Astra шестого поколения (индекс L) выпускается в Германии с конца 2021 года. Автомобиль в отличие от предшественника производится уже на французской платформе EMP2 и конструктивно схож с Peugeot 308, который в России не продается. На европейском рынке новая Astra предлагается в кузовах хэтчбек и универсал.

Шестое поколение Opel Astra отличается новым оформлением передней части – фирменным элементом Opel Vizor, а также с последней версией матричных фар Intelli-Lux LED со 168 светодиодными элементами. Салон автомобиля получил полностью цифровую приборную панель Pure Panel с широкоформатными дисплеями и интуитивным управлением, а также эргономичные активные сиденья с отделкой из кожи или алькантары по выбору. В числе инновационных систем новинка – круиз-контроль с функцией Stop-and-go, проекционный дисплей, систему частично автономного вождения Intelli-Drive 2.0 и различные системы, которые облегчают процесс парковки и маневрирование в городском потоке транспорта.

О перспективах новых моделей и дальнейших планах компании на российском рынке в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал управляющий директор марок Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Opel