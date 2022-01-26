Stellantis в 2021 году увеличил продажи в России на 65%

Концерн Stellantis по итогам 2021 года реализовал в России 18526 автомобилей (бренды: Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional), что на 65% выше показателя годичной давности. В результате доля всех марок концерна на российском авторынке составила 1,1% против 0,7% годом ранее, согласно данным АЕБ. Как отмечается, Stellantis показал один из самых высоких темпов роста продаж среди групп автопроизводителей в России.

Лидером в структуре брендов Stellantis остается марка Peugeot, увеличившая продажи на 93% до 8727 автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Российские дилеры Citroen в прошлом году реализовали 4897 машин – на 30% больше, чем годом ранее. Благодаря расширению модельного ряда и росту дилерской сети наибольший рост показала марка Opel – в 3,5 раза до 2053 автомобилей. Продажи внедорожников Jeep увеличились на 2% и составили 1612 единиц. Бренд Fiat Professional показал небольшое снижение – на 6% до 1237 машин, согласно данным АЕБ.

Самыми продаваемыми пассажирскими моделями брендов стали Jeep Grand Cherokee (+60%), Peugeot Traveller (+58%), Citroen SpaceTourer (+38%), Opel Zafira Life (+134%). Последние три модели производятся на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Что касается коммерческой линейки концерна Stellantis, в 2021 году совокупный объем продаж линейки LCV увеличился на 71%, в основном за счет моделей локального производства. В частности, рост продаж коммерческих автомобилей Peugeot составил 116%, Citroen – 58%, Opel –569% по сравнению с 2020 годом. Стоит отметить, что лидером продаж среди всех брендов Stellantis стала марка Peugeot с моделями Traveller и Expert, которые вошли в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей коммерческого сегмента в России, согласно данным АЕБ.

О перспективах новых моделей и дальнейших планах компании на российском рынке в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал управляющий директор марок Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021».

Фото: Stellantis